Autonomia Fontana Lombardia | Aspettavamo questa riforma da anni – Il video

Il presidente della regione Lombardia, Fontana, ha dichiarato che l’approvazione della riforma sull’autonomia rappresenta un traguardo atteso da anni. La causa di questa lunga attesa risiede nelle trattative tra il governo centrale e le regioni, che hanno coinvolto diversi confronti politici e richieste di maggiore autonomia. Fontana ha sottolineato come questa legge possa migliorare i servizi e le infrastrutture locali. La riforma ora passa al vaglio del Parlamento, mentre le regioni attendono di mettere in pratica i nuovi poteri.

(Agenzia Vista) Roma, 18 febbraio 2026 "Io credo che finalmente si è arrivati all'inizio della conclusione sull'autonomia. Sono anni che aspettiamo questo passaggio. Divario nord-sud? Non capisco questo problema che si pongono tutti. Nessuno me lo ha mai spiegato. Non ci vengono dati soldi in più, ma ci danno solo la possibilità di gestire più autonomamente le cose. Al posto di aspettare l'ordinanza di emergenza del Governo lo possiamo fare noi senza aspettare settimane. Perché le Regioni del Sud non l'hanno richiesta? Anche loro si sono fatti vincere da questi slogan che sono stati raccontati.