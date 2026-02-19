Autonomia a ogni costo | la Lega spacca il centrodestra e rischia di affondarlo nel Sannio

La Lega ha deciso di spingere con forza sull’autonomia, causando divisioni nel centrodestra e mettendo a rischio la compattezza dell’alleanza. La causa principale è la volontà di ottenere maggiori poteri per le regioni, anche in territori come il Sannio, dove i rappresentanti leghisti insistono per ottenere risultati concreti. Questa posizione ha diviso i partner di coalizione, portando a discussioni accese e a una certa preoccupazione tra gli altri partiti. La spinta dell’Italia verso l’autonomia si fa sempre più decisa e senza compromessi.

Tempo di lettura: 2 minuti L'autonomia, per la Lega, non è solo una riforma. È una postura. Un riflesso condizionato. Non solo quella "differenziata" che divide il Paese tra Nord e Sud, ma anche quella praticata nelle scelte elettorali. A Benevento, per le Provinciali, il copione si ripete: fare da soli, comunque. Il centrodestra arrivava a questo appuntamento forte di un discreto risultato alle regionali. Un clima favorevole. Una base consolidata. L'occasione per rafforzare la presenza in Consiglio provinciale. E invece no. La Lega decide di non correre in un'unica lista con Forza Italia e Fratelli d'Italia.