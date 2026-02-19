Auto semi-ribaltata | chiusa la Varesina a Garbagnate

Questa mattina, un’auto si è ribaltata sulla Varesina a Garbagnate, causando la chiusura temporanea della strada. L’incidente è avvenuto all’alba, quando il veicolo ha perso il controllo e si è capovolto, bloccando la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori, che hanno aiutato il conducente e messo in sicurezza la zona. La viabilità è rallentata e si consiglia agli automobilisti di evitare il tratto interessato. La polizia sta ancora accertando le cause dell’incidente.

