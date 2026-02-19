Auto rubate in Umbria per il colpo in gioielleria a Sansepolcro | ladri in fuga e refurtiva recuperata

Nella notte, quattro auto sono state rubate a Sansepolcro, in Umbria, e sono state trovate poco dopo. I ladri avevano pianificato un furto in una gioielleria della zona, ma sono scappati prima di essere catturati. Le auto rubate erano pronte per il colpo, e la refurtiva è stata recuperata. La polizia sta indagando sugli spostamenti dei malviventi e sulle loro intenzioni. La comunità locale teme che possano tornare a colpire. Le indagini continuano per identificare i responsabili.

I malviventi, incappucciati, sono stati segnalati alle forze dell'ordine. La fuga nella boscaglia Caccia al ladro nella notte a Sansepolcro, finita con il ritrovamento di quattro mezzi rubati pronti per un colpo in un laboratorio di preziosi. I malviventi hanno approfittato del buio e della fitta vegetazione per far perdere le proprie tracce, ma i Carabinieri sono riusciti a sventare quello che sembrava un colpo in preparazione. Nella notte tra giovedì e venerdì, i militari della Compagnia di Sansepolcro hanno ritrovato tre furgoni e un'utilitaria rubati poche ore prima in Umbria, nascosti nei pressi di un'azienda di lavorazione di metalli preziosi già presa di mira in passato.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

