Auto ribaltate o finite fuori strada Per la via maledetta arriva la messa in sicurezza

Diverse auto si sono ribaltate o sono finite fuori strada in via di Casal Boccone, causando preoccupazione tra i residenti. La strada, spesso teatro di incidenti, si trasforma in un vero e proprio pericolo, con veicoli che sbandano e attraversano il margine della carreggiata. Negli ultimi anni, si sono verificati numerosi episodi che hanno messo a rischio pedoni e ciclisti. Ora, le autorità promettono interventi per mettere in sicurezza la strada, che rischia di diventare ancora più pericolosa. La questione resta al centro del dibattito locale.

Completato il primo intervento su carreggiata, attraversamento pedonale e verde della strada che negli anni ha visto oltre cento incidenti. È attesa per il semaforo Auto ribaltate, finite fuori strada con il rischio di travolgere passanti e ciclisti. Sono centinaia gli incidenti avvenuti negli scorsi anni in via di Casal Boccone: lo stradone del quartiere del municipio III trasformato in una sorta di circuito di Formula Uno. Carambole da rally tra le palazzine. In particolare all'altezza del civico 100 dove pendenze dubbie, tombini in asse e un marciapiede più simile ad un trampolino di lancio sono stati per lungo tempo concause di quell'anomala incidentalità.