Auto meno inquinanti Parma sotto quota 90 | trend positivo nel Centro-Nord

Nel 2024, Parma registra un calo nel livello di inquinamento delle auto, portandosi sotto quota 90, secondo i dati dell'Istat. La causa principale è l’aumento di veicoli più ecologici e le politiche di incentivazione ambientale adottate in città. Questo risultato si inserisce in un trend positivo che coinvolge soprattutto il Centro-Nord, mentre il Mezzogiorno mantiene ancora valori elevati. La diminuzione del potenziale inquinante è visibile anche in altre città del Nord, dove si intensificano gli investimenti in mobilità sostenibile.

Il potenziale inquinante delle auto è in calo, ma ancora alto nel Mezzogiorno. Lo rileva l'Istat in un report sul parco veicolare, riferito al 2024, anno in cui il valore nazionale dell'indice del potenziale inquinante è 109,9 (era 136,0 nel 2019) e scende per la prima volta sotto quota 100 nel. Auto meno inquinanti e scooter elettrici. Firenze rilancia gli incentivi per il 2026Firenze annuncia il rinnovo degli incentivi per il 2026, mirati a favorire l'acquisto di auto meno inquinanti e scooter elettrici. A Milano nella ztl Area B +0,5% di auto ma meno inquinantiA Milano aumentano, in modo limitato, gli ingressi di auto nella ztl di Area B che corrisponde quasi a tutta la città (nel 2024 +0,5%) ma diminuiscono i veicoli più inquinanti.