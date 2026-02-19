Auto a rischio | dal 2026 tracciati i difetti più sicurezza per tutti

Il Ministero dei Trasporti ha annunciato che dal 2026 entrerà in funzione un nuovo database per tracciare i difetti delle auto. Questo sistema mira a individuare rapidamente eventuali problemi meccanici e prevenire incidenti. Con l’obiettivo di aumentare la sicurezza sulle strade, le case automobilistiche dovranno segnalare eventuali richiami e difetti in modo più efficiente. Il database raccoglierà dati dettagliati e sarà accessibile alle autorità e ai proprietari di veicoli. La nuova norma coinvolge tutte le auto immatricolate nel Paese.

Il Database delle Auto Richiamate: Una Nuova Era per la Sicurezza Stradale Italiana. Da febbraio 2026, un nuovo sistema nazionale è operativo per monitorare la sicurezza delle auto circolanti. Il database registra i veicoli per i quali è stato emesso un richiamo, ma che non sono stati ancora riparati, offrendo maggiore trasparenza e tutelando i cittadini da potenziali pericoli legati a difetti di fabbrica. L'iniziativa, resa possibile dall'attuazione dell'articolo 80-bis del Codice della Strada, introduce un cambiamento significativo nella gestione dei richiami automobilistici e avrà ripercussioni sul mercato dell'usato e sulle polizze assicurative.