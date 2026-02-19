Aule contese tra scuole protestano gli studenti del Genovesi-Dà Vinci

Gli studenti del liceo Genovesi-Da Vinci di Salerno hanno deciso di scendere in piazza perché le aule occupate continuano a essere un problema. La causa è il mancato impegno delle autorità scolastiche nel trovare uno spazio adeguato per le lezioni. Questa situazione ha creato tensioni tra le diverse scuole del territorio, con alcune classi costrette a svolgere le lezioni in spazi alternativi o all’aperto. Gli studenti promettono di proseguire le proteste finché non riceveranno risposte concrete. La questione rimane irrisolta da settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Hanno annunciato una protesta ad oltranza gli studenti del liceo Genovesi-Da Vinci di Salerno dopo la mancata promessa di trovare una soluzione al problema dell’assenza delle aule. Da più di un anno gli studenti sono costretti a condividere gli spazi con gli studenti del Regina Margherita e dallo stesso tempo va avanti la promessa da parte dell’amministrazione provinciale, l’ente competente a trovare una risposta. Non è la prima volta che gli studenti protestano, ma questa volta hanno annunciato di andare avanti con lo sciopero fino a quando non ci sarà una soluzione definitiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aule contese tra scuole, protestano gli studenti del Genovesi-Dà Vinci Genovesi-Da Vinci: la guerra delle aule, studenti in protesta sotto la ProvinciaGli studenti del liceo Regina Margherita continuano a utilizzare le aule del Genovesi Da Vinci, originariamente destinate a soluzioni temporanee. Leggi anche: Riscaldamenti guasti e aule gelide da mesi: gli studenti protestano davanti la scuola Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Liceo Tacito, due aule contese: il rischio è un istituto pubblico diviso contro se stesso. Liceo Tacito, due aule contese: il rischio è un istituto pubblico diviso contro se stessoÈ una vicenda che va avanti da anni, ma che ora rischia di esplodere con conseguenze concrete per studenti, famiglie e lavoratori della scuola. msn.com Aule allagate e bagni rotti. A Roma lo sciopero degli studenti contro le condizioni della scuolaDue sono le ragioni dello sciopero: l’applicazione del modello 4+2 previsto per gli istituti tecnico-professionali per consentire il conseguimento del diploma in quattro anni invece di cinque, con ... romatoday.it Si comunica che per la giornata di , ì /, ci saranno alcune variazioni delle aule per le seguenti lezioni: - (prof. Lobuono) dalle ore 8:30 alle ore 10:10: ’ ’ - facebook