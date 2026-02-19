Ats della Montagna ha un nuovo direttore socio sanitario

La nomina di Sara Gallo come nuovo Direttore Socio Sanitario dell’Ats della Montagna deriva dalla recente decisione dell’ente. La dottoressa ha accumulato esperienza nel settore sanitario e ora guiderà le strategie di tutela della salute. La sua nomina arriva in un momento di cambiamenti nelle politiche sanitarie regionali. Gallo ha già iniziato a pianificare nuove iniziative per migliorare i servizi locali. Il suo incarico si inserisce in un quadro di rinnovamento della gestione sanitaria nei territori montani.

Nella giornata di oggi, la dottoressa Sara Gallo è stata nominata Direttore Socio Sanitario dell'Agenzia di Tutela della Salute (Ats della Montagna). Nel corso della sua carriera ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità in ambito aziendale e, da ultimo, ha svolto il ruolo di Direttore della U.O.C. "Distretto Alta Valle" presso l'Asst Valtellina e Alto Lario. La nomina si inserisce nel percorso di continuità amministrativa e organizzativa dell'Agenzia.

