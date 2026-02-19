ATP 500 Doha Carlos Alcaraz sotto di un set nei quarti di finale

Carlos Alcaraz ha perso il primo set nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha, una sconfitta che si lega alla sua recente tensione con Sinner. La rivalità tra i due giovani talenti continua a catturare l’attenzione degli appassionati, con scontri sempre più serrati. Alcaraz ha mostrato segnali di ripresa, ma il match resta aperto. La partita si sta disputando in un’atmosfera di grande attesa, mentre i tifosi seguono ogni punto con passione. La sfida si decide solo nel corso del secondo set.

La rivalità Sinner-Alcaraz è ormai il filo rosso che attraversa il presente e il futuro del tennis mondiale. Ogni loro incrocio non è soltanto una partita, ma un capitolo di una storia che si arricchisce di colpi spettacolari, rimonte improvvise e finali al cardiopalma. L' ATP 500 di Doha si inserisce in questo scenario come un nuovo potenziale teatro di sfida, con gli occhi degli appassionati puntati sui due giovani fenomeni che stanno riscrivendo le gerarchie del circuito. Il bilancio degli scontri diretti racconta un confronto serrato, fatto di finali Slam, tie-break decisivi e battaglie sulla distanza dei cinque set.

