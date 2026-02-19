Leonardo Fabbri ha dominato la gara di getto del peso nel World Tour, battendo avversari come Kovacs e Steen. La sua vittoria ha sorpreso molti, grazie a una prestazione eccezionale che ha superato di gran lunga le aspettative. Fabbri, che si allena duramente da anni, ha dimostrato di essere un protagonista di rilievo in questa competizione internazionale. La sua vittoria conferma il momento positivo dell’atletica italiana. La prossima sfida si avvicina e il campione si prepara a ripetersi.

L'Italia sta ben figurando al World Tour. Oltre alla grandissima prestazione di Nadia Battocletti, c'è anche da sottolineare la serata magica di Leonardo Fabbri. Prosegue il suo ottimo momento dopo quanto successo sabato scorso a Stellenbosch, visto che riusc+ a toccare la distanza di 22.

