Atletica oggi in tv World Indoor Tour Lievin 2026 | orario programma streaming

Il World Indoor Tour di Lievin 2026 si svolge questa sera, attirando molti appassionati di atletica. La causa è il prestigioso meeting che si tiene nella cittadina francese, considerato uno degli eventi più importanti del circuito internazionale. Gli atleti si sfidano sui 60 metri e in altre discipline, mentre gli spettatori potranno seguire la gara in diretta streaming. La competizione si svolge nel palazzetto locale, dove si respira un’atmosfera di grande fermento. L’orario di partenza è fissato per le 19:00, con numerosi appuntamenti previsti nel programma.

Fari puntati sul prestigioso Meeting di Lievin, in programma stasera e valevole come penultimo appuntamento stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al coperto fa tappa in Francia quando manca poco più di un mese al via dei Campionati Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo). Sono sette gli azzurri attesi a Lievin, tra cui spiccano i nomi di Leonardo Fabbri nel getto del peso da leader mondiale stagionale e di Nadia Battocletti nei 3000 metri alla ricerca di un nuovo record italiano. Presenti anche Lorenzo Simonelli nei 60 ostacoli, Gaia Sabbatini e Federico Riva nei 1500, Marta Zenoni nei 2000 e Ludovica Cavalli nei 3000 metri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario, programma, streaming Atletica oggi, World Indoor Tour New York 2026: orario, tv, streamingQuesta mattina si apre ufficialmente la 118ma edizione dei Millrose Games a New York. Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Madrid 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaQuesta mattina il Centro Deportivo Municipal Gallur si riempie di atleti e appassionati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: World Indoor Tour a Belgrado, LIVE su Sky dalle 17; Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Lievin 2026: orario, programma, streaming; Sport oggi in tv, la programmazione di mercoledì 11 febbraio: Milano Cortina, Coppa Italia, basket e volley; Atletica, World Indoor Tour Belgrado 2026: orari, programma, tv, streaming, italiani in gara. Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Karlsruhe 2026: orari, programma, streaming, italiani in garaA Karlsruhe è in programma oggi la quinta tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al ... oasport.it Atletica oggi in tv, World Indoor Tour Ostrava 2026: orari, programma, streaming, azzurri in garaSi preannuncia un pomeriggio elettrizzante a Ostrava in occasione della terza tappa stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il ... oasport.it INDOOR TAMBOURINE WORLD CHAMPIONSHIP Rome 2026 10 DAYS TO GO The countdown has begun. Rome, Italy The best national teams in the world Passion. Skill. Excitement. CAMPIONATO MONDIALE INDOOR DI TAMBURELLO Roma 20 facebook Colle della Lombarda from Pratolungo (Italy) - Indoor Cycling Training Bike the World x.com