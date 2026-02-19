Atletica oggi in tv World Indoor Tour Lievin 2026 | orario giovedì 19 febbraio programma streaming

Oggi l’atletica torna protagonista in tv con il World Indoor Tour di Lievin, evento di grande rilievo che si svolge questa sera. La causa è il prestigioso meeting, che attrae atleti di tutto il mondo e si disputa nel cuore della Francia. La gara include prove di corsa e salto, con numerosi record in gioco. La diretta streaming permette agli appassionati di seguire ogni momento in tempo reale. La competizione si avvicina alla fase finale, rendendo questa serata ancora più interessante per gli sportivi.

Fari puntati sul prestigioso Meeting di Lievin, in programma stasera e valevole come penultimo appuntamento stagionale di livello Gold del World Indoor Tour 2026 di atletica. Il massimo circuito internazionale al coperto fa tappa in Francia quando manca poco più di un mese al via dei Campionati Mondiali in sala di Torun (20-22 marzo). LA DIRETTA LIVE DEL WORLD INDOOR TOUR DI ATLETICA ALLE 18.15 Sono sette gli azzurri attesi a Lievin, tra cui spiccano i nomi di Leonardo Fabbri nel getto del peso da leader mondiale stagionale e di Nadia Battocletti nei 3000 metri alla ricerca di un nuovo record italiano.