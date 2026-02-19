Atletica | gas runners massa sugli scudi Nel gran Prix di cross disputato ad altopascio Trionfa Lazzarotti prova eroica di Della Bona che perde una scarpa ma arriva al traguardo

Durante il Gran Prix di cross ad Altopascio, gli atleti della Gas Runners Massa si sono distinti grazie alle loro prestazioni. La vittoria è andata a Lazzarotti, che ha corso con determinazione, mentre Della Bona ha affrontato una prova difficile, perdendo una scarpa ma continuando a gareggiare con coraggio. Allenati dalla coach Vittoria Bertelloni, i runners della squadra hanno dimostrato grande tenacia e spirito di gruppo. La competizione ha visto anche altri atleti impegnati in sfide intense lungo i percorsi sterrati della zona.

Come da copione gli alfieri della Gas Runners Massa, allenati dalla coach Vittoria Bertelloni, hanno mostrato le proprie doti ad Altopascio nella prova valida per il Gran Prix di cross promossa dal Centro Sportivo Italiano. Nel settore degli atleti più esperti, quello riservato ai master, sulla distanza dei 5200 metri, si sono messi in mostra Andrea Della Bona che ha portato termine la prova, nonostante abbia perso una scarpa, chiudendo con un lusinghiero quinto posto nella categoria Amatori B e Gianluca Mazzoni che, al termine di una buona performance si piazza al tredicesimo posto nella categoria Veterani A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica: gas runners massa sugli scudi Nel gran Prix di cross disputato ad altopascio. Trionfa Lazzarotti, prova eroica di Della Bona che perde una scarpa ma arriva al traguardo Atletica Brilla la stella dei Gas Runners Massa. Lazzarotti convocato per i nazionali FidalFrancesco Lazzarotti, atleta dei Gas Runners Massa, è stato convocato per i campionati nazionali Fidal dopo aver vinto una gara regionale di 1500 metri, portando così il nome della squadra toscana ai livelli più alti. Atletica: bener anche Luca Pasquini che si piazza secondo. Che campestre per i Gas Runners Massa. Stupiscono Francesco e Luca LazzarottiAi Campionati di cross a Monteriggioni, i Gas Runners Massa si sono distinti con ottimi risultati. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Atletica Brilla la stella dei Gas Runners Massa. Lazzarotti convocato per i nazionali Fidal; Atletica Brilla la stella dei Gas Runners Massa Lazzarotti convocato per i nazionali Fidal; Atletica: gas runners massa sugli scudi Nel gran Prix di cross disputato ad altopascio. Trionfa Lazzarotti, prova eroica di Della Bona che perde una scarpa ma arriva al traguardo. Atletica Brilla la stella dei Gas Runners Massa. Lazzarotti convocato per i nazionali FidalI Gas Runners Massa brillano con la loro stella: Francesco Lazzarotti svetta ancora dimostrando di essere tra i vertici ... sport.quotidiano.net Camp. Provinciale Individuale e di Società di CrossBUZZI LANGHI Francesca 2017 EF8 LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA CANNOVA Lidia 2017 EF8 LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA CASALI Viola 2017 EF8 MS521 ASD GAS RUNNERS MASSA COMASSI Marta 2017 EF8 LU100 ... fidal.it