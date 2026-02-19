Atletica ’Coppa Campioni’ ad Albufeira in Portogallo Il Parco Alpi Apuane entra con pieno merito nella Top 10 europea

Il Parco Alpi Apuane ha ottenuto un risultato importante alla Coppa Campioni di cross ad Albufeira, in Portogallo, a causa di una prestazione eccellente. La squadra, guidata dal presidente Graziano Poli, ha dimostrato di essere tra le migliori d’Europa, entrando ufficialmente nella top 10 del continente. La competizione, che coinvolge le più forti squadre di club, si è svolta nel cuore dell’Algarve. La partecipazione di quest’anno ha portato un prestigioso riconoscimento alla società, che si prepara ora alle prossime sfide.

Parco Alpi Apuane ancora nella top ten europea del cross con il risultato di prestigio arrivato da Albufeira, nella regione portoghese dell'Algarve, dove la società del presidente Graziano Poli ha preso parte alla 61ª edizione della Coppa Campioni per club di campestre, la manifestazione a squadre più importante del continente. Per il quarto anno consecutivo a rappresentare l'Italia sono andati i parmensi dell' Atletica Casone Noceto (secondi classificati) e il Parco Alpi Apuane, entrambi in virtù dei risultati ottenuti nel cross nel 2025. Nonostante la defezione di Michele Fontana alla vigilia e il problema di Nicolò Bedini in gara, la squadra apuana ha conquistato il nono posto, firmando un altro grande risultato.