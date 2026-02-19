Atletica Battocletti da sogno | record italiano nei 3000 abbattuto di 4 secondi

Battocletti non perdona. In indoor come all'aperto, per lei poco cambia. L'atleta azzurra ha dato vita a un'altra prestazione incredibile, demolendo il suo record italiano dei 3000 metri, fermando il cronometro a 8:26.44 al Meeting di Lievin, penultima tappa del World Indoor Tour (livello gold). La campionessa italiana è riuscita ad abbassare addirittura di quattro secondi il primato. E con una coincidenza che dice tutto: era successo in Francia nello stesso evento anche lo scorso anno. Solo che all'epoca si fermò a 8:30.82, ovviamente ancora in indoor.