L’Atalanta sta vivendo una stagione contraddittoria. In campionato, la squadra di Gasperini si distingue per le vittorie e le prestazioni convincenti. In Europa, invece, fatica a trovare continuità e subisce sconfitte pesanti. La differenza tra i due fronti si nota chiaramente: mentre in Italia i nerazzurri dominano, in Champions League faticano a mantenere il passo. Questa disparità sta influenzando il morale dei giocatori e l’approccio nelle prossime gare. La squadra deve trovare un equilibrio prima di affrontare il rush finale.

Paradosso Atalanta. A due volti tra fronte interno, dove vola, e Champions, dove precipita. Con trend invertiti rispetto ad un bimestre fa. In autunno la Dea che arrancava nella parte destra della classifica volava in Champions, vincendo a Marsiglia e Francoforte e mettendo ko il Chelsea, ipotecando un posto tra le prime otto che di fatto sembrava già blindato. Con il nuovo anno la tendenza si è invertita: sei vinte e due pareggiate in campionato (e una settima vinta in Coppa Italia contro la Juventus per 3-0), con venti punti e una risalita verso le zone europee, e contestualmente un crollo verticale in Champions, con tre sconfitte consecutive in casa contro l’Athletic Bilbao, a Bruxelles contro l’Union SG e martedì a Dortmund, con un bilancio negativo di un solo gol segnato e sei subiti in tre gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Atalanta, una corsa a due facce. Forte in campionato, male in Europa

Bologna Atalanta 0-2, decide una doppietta dello scatenato Krstovic. Dea di nuovo in corsa per l’EuropaBologna-Atalanta si conclude con il risultato di 0-2, grazie alla doppietta di Krstovic.

Champions League, notte a due facce: Juve ai playoff, Atalanta koNella settima giornata della fase a gironi di Champions League, la Juventus conquista la qualificazione ai playoff grazie alla vittoria per 2-0 contro il Benfica all’Allianz Stadium.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.