Atalanta Napoli il ritorno di Hojlund | il danese sfida il passato per superare i suoi record
Il ritorno di Hojlund contro il Napoli arriva dopo un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo. L’attaccante danese vuole dimostrare di essere in forma e superare i propri record personali, spinto dalla voglia di aiutare la squadra. La partita rappresenta anche una sfida emotiva, visto che Hojlund affronta il passato che lo ha segnato. I tifosi aspettano di vederlo scendere in campo con determinazione, pronto a fare la differenza. La sfida tra Atalanta e Napoli si avvicina con grande attesa.
Hojlund Napoli, il danese può entrare nella storia dei partenopei contro la Juve: il record che l’attaccante degli azzurri può battereHojlund Napoli rappresenta un elemento di interesse nella stagione degli azzurri.
Hojlund sfida Gasp, scontro col passato: l’attaccante ha fame di recordRasmus Hojlund ha fatto scalpore con una prestazione decisa, sfidando il tecnico Gasp e rivendicando il suo ruolo di punta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Calendario Napoli Serie A Enilive 2025-2026, tutte le partite di campionato sono visibili su DAZN; Hojlund e la sfida al suo passato: contro l'Atalanta cerca il record di gol di Serie A; Coppa Italia: ufficiali le date delle semifinali di andata; Hojlund, l'insostituibile di Conte: contro l’Atalanta obiettivo ambizioso – CdS.
Hojlund e la sfida al suo passato: contro l'Atalanta cerca il record di gol di Serie APrimo ritorno a Bergamo dopo l’addio nel 2023: è a 8 reti e punta il primato stabilito con i nerazzurri di Gasp ... corrieredellosport.it
Napoli, accertamenti per Rrahmani. McTominay verso il rientro contro l’AtalantaNAPOLI – La volata finale entra nel vivo e il Napoli fa la conta degli uomini. A pochi giorni dalla trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, snodo cruciale ... cronachedellacampania.it
Verso Bergamo: Spinazzola rassicura, McTominay vuole esserci Il SSC Napoli guarda alla trasferta contro l’Atalanta BC con attenzione massima, soprattutto sul fronte fisico. Secondo quanto riportato da Il Mattino, per Leonardo Spinazzola c’è un sospiro di sol facebook
Il 22 febbraio, in occasione di Atalanta–Napoli, a Bergamo, gli spalti del settore ospiti non resteranno vuoti. Saranno bambini, ragazzi delle scuole calcio, persone con disabilità e associazioni attive nel sociale ad animare lo stadio. Un’iniziativa del club berga x.com