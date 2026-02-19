Atalanta-Napoli Hojlund torna in campo | il cerca di superare i suoi record
Rasmus Hojlund torna a Bergamo per affrontare l’Atalanta, la squadra in cui ha giocato prima di trasferirsi al Napoli. La causa del suo ritorno è la partita di campionato, che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Hojlund cerca di migliorare i suoi record personali e di dimostrare il suo valore. I tifosi bergamaschi lo accolgono con entusiasmo, ricordando i suoi gol decisive della scorsa stagione. La sfida tra ex e attuali compagni si preannuncia intensa e ricca di emozioni.
In corso una sfida dal sapore di ricordi e obiettivi chiari: Rasmus Hojlund torna a Bergamo in veste di ex per affrontare l’Atalanta, con la missione di timbrare il cartellino contro la squadra che lo aveva lvelato nel calcio dei grandi. La sua stagione è ferma a otto reti di campionato, ma l’ambizione resta alta: superare il proprio record personale di nove gol realizzati nella stagione 2022-2023, quando fu notato con attenzione dall’allenatore che intuì da subito il suo potenziale. L’incontro promette spettacolo, intensità e una lettura tattica che mette al centro la crescita del giovane attaccante danese. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Atalanta Napoli, il ritorno di Hojlund: il danese sfida il passato per superare i suoi recordIl ritorno di Hojlund contro il Napoli arriva dopo un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo.
Corriere dello Sport: "Napoli, Hojlund torna a Bergamo: sfida da ex e caccia al record"Domenica, Rasmus Hojlund torna a Bergamo, dove ha iniziato la sua carriera con l'Atalanta.
Verso Bergamo: Spinazzola rassicura, McTominay vuole esserci Il SSC Napoli guarda alla trasferta contro l’Atalanta BC con attenzione massima, soprattutto sul fronte fisico. Secondo quanto riportato da Il Mattino, per Leonardo Spinazzola c’è un sospiro di sol facebook
Il 22 febbraio, in occasione di Atalanta–Napoli, a Bergamo, gli spalti del settore ospiti non resteranno vuoti. Saranno bambini, ragazzi delle scuole calcio, persone con disabilità e associazioni attive nel sociale ad animare lo stadio. Un’iniziativa del club berga x.com