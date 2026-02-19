Assoluzione per Sgarbi sul caso del quadro di Manetti | Corbelli Diritti Civili chiede a Meloni il ritorno al Ministero

Vittorio Sgarbi ha ottenuto l’assoluzione nel caso del quadro di Manetti, che era stato rubato nel 2013 dal Castello di Buriasco in Piemonte. La causa dell’assoluzione è stata la mancanza di prove sufficienti, anche per l’accusa di riciclaggio. Il giudice di Reggio Emilia ha deciso di chiudere il procedimento, lasciando il critico d’arte libero da ogni accusa. Franco Corbelli, leader dei Diritti Civili, chiede ora a Meloni di riconsiderare il suo ritorno al Ministero. La vicenda si è conclusa con questa decisione giudiziaria.

Dopo l'assoluzione anche dall'ultima accusa, quella di riciclaggio, per Vittorio Sgarbi, pronunciata dal gup del Tribunale di Reggio Emilia nell'ambito della vicenda legata al quadro di Manetti, rubato nel 2013 dal Castello di Buriasco, nel Torinese, interviene il leader del Movimento Diritti Civili, Franco Corbelli. "Grande soddisfazione per l'assoluzione" Il giornalista calabrese, che si definisce legato da oltre trent'anni da un rapporto di fraterna amicizia con il critico d'arte, esprime «grande soddisfazione per questa assoluzione» e sottolinea di non aver mai avuto dubbi sull'esito del procedimento giudiziario, definito «giusto e per me assolutamente scontato».