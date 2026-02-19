Assigeco lancia per prima le polizze più conformi al nuovo obbligo assicurativo per i dipendenti pubblici

Il 18 febbraio 2026, Assigeco ha lanciato le prime polizze assicurative che rispettano la nuova legge 12026, entrata in vigore a gennaio. La causa è il bisogno di garantire una copertura adeguata ai dipendenti pubblici con ruoli di responsabilità e gestione di risorse pubbliche. Le soluzioni sono già disponibili sulla piattaforma retail assaperlo.com e sono state progettate per rispondere alle nuove norme. Questa iniziativa permette ai dipendenti pubblici di assicurarsi contro eventuali responsabilità amministrative. La distribuzione si rivolge a un settore in rapida evoluzione.

Già disponibili sulla piattaforma retail assaperlo.com, le soluzioni rispondono integralmente alla Legge 12026 sulla responsabilità amministrativa-amministrativa Milano, 18 febbraio 2026 – Assigeco, uno dei principali intermediari assicurativi indipendenti italiani, è la prima realtà nel nostro Paese ad aver avviato la distribuzione di polizze pienamente conformi al nuovo obbligo assicurativo introdotto dalla legge 1 del 7 gennaio 2026, per i dipendenti pubblici con mansioni di responsabilità amministrativa e di gestione di risorse pubbliche. Le soluzioni di tutela sono già disponibili sulla piattaforma retail assaperlo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Assigeco lancia per prima le polizze più conformi al nuovo obbligo assicurativo per i dipendenti pubblici Leggi anche: INPS, conto assicurativo dipendenti pubblici: chiarimenti su SCAD, errori nelle denunce e gestione delle deleghe Nasce l’arbitro assicurativo: come presentare ricorso per controversie con le compagnie sulle polizzeDal 15 gennaio è attivo l’arbitro assicurativo, nuovo strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti e compagnie assicurative. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Assigeco lancia le polizze più conformi al nuovo obbligo assicurativo per i dipendenti pubbliciRoma, 18 feb. – Assigeco, uno dei principali intermediari assicurativi indipendenti italiani, è la prima realtà nel nostro Paese ad aver avviato la distribuzione di polizze pienamente conformi al nuov ... askanews.it