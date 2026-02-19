Assemblea Legabasket | le decisioni attese per il futuro del basket italiano

L’assemblea di Legabasket si è svolta ieri, a causa delle tensioni tra le squadre e i problemi finanziari, e ha portato a decisioni importanti per il campionato italiano. La riunione ha affrontato i temi della ripresa delle competizioni e delle regole di mercato, con l’obiettivo di rafforzare il settore. Tra i punti principali, si discuteva anche di nuove modalità per coinvolgere i tifosi e migliorare l’organizzazione. Le decisioni prese influenzeranno il futuro delle squadre e degli appassionati di basket in Italia.

