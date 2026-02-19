Assegno unico 2026 | a chi spetta e come presentare domanda e i nuovi importi

Tempo di Assegno unico 2026, presentazione domanda e aggiornamento importi. La comunicazione Inps avvisa che per il 2026 non sarà necessario presentare una nuova domanda per chi ha già una pratica accolta, ma la prestazione sarà erogata in continuità d’ufficio. Attualmente gli importi sono stati rivalutati in base all’inflazione, per cui si registrano piccoli aumenti dell’1,4%. I valori aggiornati verranno emessi con la mensilità di febbraio 2026, mentre gli adeguamenti di gennaio saranno erogati con la mensilità di marzo. Va presentato il nuovo Isee, naturalmente aggiornato al 31 dicembre 2025, altrimenti l’assegno sarà emesso con importi minimi. L’Assegno unico universale è una misura molto attesa, su cui aleggiano spesso gli interrogativi che accompagnano di solito ogni prima domanda. È naturale: a fronte di un’ inflazione crescente e di salari che difficilmente vengono adeguati ai tempi, per chi ha una famiglia, soprattutto se numerosa, non sempre è facile arrivare a fine mese o addirittura talvolta anche garantire a figli e figlie l’essenziale di cui hanno bisogno. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

