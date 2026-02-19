Asilo dell’orrore | Cassazione pena definitiva per le maestre

La Cassazione ha confermato le condanne definitive per le maestre dell’asilo di Crotone, accusate di aver maltrattato i bambini. La decisione arriva dopo mesi di indagini e testimonianze che hanno evidenziato comportamenti violenti e insensibili. Le insegnanti avevano colpito e urlato ai piccoli, creando un ambiente di paura. La sentenza chiude un caso che ha scosso l’opinione pubblica e ha portato all’attenzione le condizioni delle strutture educative. La vicenda ha sollevato molte domande sulla tutela dei minori in asili pubblici e privati.

Nido dell’Orrore: Cassazione conferma le condanne per le maestre di Crotone, un caso di maltrattamenti che scuote l’Italia. La Corte di Cassazione ha posto la parola fine al lungo iter giudiziario che ha riguardato Anna Rita Stumpo e Anna Rita Rachieli, le due insegnanti dell’asilo nido di Crotone condannate per maltrattamenti nei confronti dei bambini. La sentenza, emessa il 19 febbraio 2026, conferma la condanna a un anno e quattro mesi di reclusione per le due imputate, ribaltando una precedente assoluzione in primo grado e accogliendo pienamente le richieste dell’accusa. Un caso che ha scosso profondamente la comunità locale e ha riacceso il dibattito sulla sicurezza e il benessere dei minori negli istituti educativi.🔗 Leggi su Ameve.eu

