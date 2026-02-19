Ascolti TV | Mercoledì 18 Febbraio 2026

Da davidemaggio.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 18 febbraio 2026, su Rai1, il film su Fabrizio De André ha attirato molti spettatori. La causa dell’alto ascolto è la forte curiosità verso la vita del cantautore, accompagnata dalla presenza di ospiti e immagini inedite. La trasmissione ha coinvolto un pubblico vario, tra fan di lunga data e giovani interessati alla musica italiana. La narrazione ha ripercorso momenti significativi del artista, con interviste e performance dal vivo. La serata ha registrato risultati superiori alle aspettative, confermando il successo della proposta.

Nella serata di ieri, mercoledì 18 febbraio 2026, su Rai1 Fabrizio De André – Principe libero  interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5  Una Nuova Vita conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene.000 spettatori pari al % con lo Short Track. Su Italia1  Kingsman – Secret Service  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Chi l’ha Visto? segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Realpolitik  totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Champions League – Bruges-Atletico Madrid  ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

ascolti tv mercoled236 18 febbraio 2026
© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 18 Febbraio 2026

Ascolti tv mercoledì 18 febbraio: Fabrizio De Andrè – Principe libero, Una nuova vita, KingsmanMercoledì 18 febbraio 2026, il film su Fabrizio De André ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, spesso presenti davanti agli schermi di Rai 1.

Ascolti TV | Mercoledì 4 Febbraio 2026Ieri sera su Rai1 è andato in onda “L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro”.

Ascolti tv ieri 27 gennaio Lino Guanciale fa volare Rai 1, De Martino stacca Gerry Scotti

Video Ascolti tv ieri 27 gennaio Lino Guanciale fa volare Rai 1, De Martino stacca Gerry Scotti
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 11 febbraio chi ha vinto tra One Life, Una nuova vita, Chi l'ha visto e Olimpiadi; Ascolti tv ieri (11 febbraio): Anna Valle decolla su Canale 5, certezza pattinaggio alle Olimpiadi; Ascolti tv 11 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e One life, testa a testa tra Gerry Scotti e De Martino; Ascolti TV ieri sera, 11 febbraio 2026: chi ha vinto tra One Life e Una nuova vita?.

Ascolti tv ieri, dati auditel e share programmi tvAuditel: I dati relativi agli ascolti tv di ieri e dei giorni passati relativamente ai programmi Rai, Mediaset e gli altri canali del DTT. Chi ha totalizzato maggior share? Scopriamolo insieme con i d ... superguidatv.it

Stasera in TV, programmi e film di mercoledì 18 febbraio in prima serataFilm, fiction, Olimpiadi Milano Cortina 2026 e anche la magia della Champions League: ecco cosa c’è in TV stasera, mercoledì 18 febbraio 2026 ... msn.com