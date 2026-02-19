Ascolti TV Mercoledì 18 Febbraio 2026 Una Nuova Vita domina 22% Rai1 con Principe libero 12.2%

Mercoledì 18 febbraio 2026, il film “Fabrizio De André – Principe libero” ha attirato l’attenzione di 12,2% del pubblico su Rai1, a causa della forte curiosità verso la vita del cantautore. La trasmissione ha conquistato circa 2 milioni di spettatori, offrendo uno sguardo intimo sulla carriera di De André. Nel frattempo, su Canale 5, “Una Nuova Vita” ha ottenuto il 22% di share, grazie alla storia coinvolgente di una famiglia in cerca di un nuovo inizio. La serata televisiva si è confermata ricca di alternative.

Nella serata di ieri, mercoledì 18 febbraio 2026, su Rai1 il film Fabrizio De André – Principe libero ha interessato 1.845.000 spettatori, pari al 12,2% di share. Su Canale5, Una Nuova Vita ha conquistato 3.068.000 spettatori con uno share del 22%. Su Rai2, Notti Olimpiche ha intrattenuto 961.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1, Kingsman – Secret Service ha registrato 789.000 spettatori e il 4,8% di share. Su Rai3, Chi l’ha Visto? ha ottenuto 1.338.000 spettatori, pari all’8,7%. Su Rete4, Realpolitik ha totalizzato 449.000 spettatori con il 3,6%. Su La7, la replica di Una Giornata Particolare ha raggiunto 895. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

