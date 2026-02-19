Ascolti TV | Mercoledì 18 Febbraio 2026 Una Nuova Vita domina 22% male Rai1 con Principe libero 12.2%

Mercoledì 18 febbraio 2026, “Una Nuova Vita” ha conquistato il 22% di share, dominando gli ascolti televisivi. La causa principale è la forte presenza di pubblico che ha scelto il talk show rispetto a altri programmi. Rai1 ha invece registrato un calo, con “Principe libero” che ha raggiunto solo il 12,2% di share, probabilmente a causa di una concorrenza più forte. I dati evidenziano come le preferenze degli spettatori siano cambiate rispetto alle settimane precedenti. La serata si è conclusa con numeri che confermano questa tendenza.

Nella serata di ieri, mercoledì 18 febbraio 2026, su Rai1 Fabrizio De André – Principe libero interessa 1.845.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale5 Una Nuova Vita conquista 3.068.000 spettatori con uno share del 22%. Su Rai2 Notti Olimpiche intrattiene 961.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Kingsman – Secret Service incolla davanti al video 789.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.338.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 449.000 spettatori (3.6%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica raggiunge 895.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 Champions League – Bruges-Atletico Madrid ottiene 460. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Mercoledì 18 Febbraio 2026. Una Nuova Vita domina (22%), male Rai1 con Principe libero (12.2%) Ascolti tv mercoledì 18 febbraio: Fabrizio De Andrè – Principe libero, Una nuova vita, KingsmanMercoledì 18 febbraio 2026, il film su Fabrizio De André ha attirato l’attenzione di molti telespettatori, spesso presenti davanti agli schermi di Rai 1. Ascolti TV | Mercoledì 11 Febbraio 2026. Una Nuova Vita supera i 3 milioni (19.7%), male Rai1 con One Life (10.2%), sempre bene il Pattinaggio (13.4%)I dati degli ascolti di ieri sera mostrano una notte contrastata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ascolti tv ieri mercoledì 11 febbraio chi ha vinto tra One Life, Una nuova vita, Chi l'ha visto e Olimpiadi; Ascolti tv ieri (11 febbraio): Anna Valle decolla su Canale 5, certezza pattinaggio alle Olimpiadi; Ascolti tv 11 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e One life, testa a testa tra Gerry Scotti e De Martino; Ascolti TV ieri sera, 11 febbraio 2026: chi ha vinto tra One Life e Una nuova vita?. Ascolti tv del 18 febbraio, Anna Valle si scontra con De André. De Martino combatte per il podioAnna Valle con Una nuova vita su Canale 5 sfida Fabrizio De André su Rai 1. Mentre Gerry Scotti non vuole cedere il primato: gli ascolti tv. dilei.it Ascolti TV ieri sera, 18 febbraio 2026: chi ha vinto tra Principe Libero e Una nuova vita?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, mercoledì 18 febbraio 2026. msn.com Una nuova vita è stata sicuramente una delle serie di Mediaset più particolari di questa stagione. Un mistero centrale con la ricerca della verità senza troppi fronzoli di contorno con Anna Valle e Daniele Pecci perfetti nel loro ruolo. Poche scene di morbosità facebook