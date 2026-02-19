Ascolti tv i dati del 18 febbraio 2026

Il dato di ascolti di ieri, 18 febbraio 2026, mostra che Rai1 ha conquistato il pubblico con il film su Fabrizio De André. La causa di questo successo è la forte affluenza di spettatori, attratti dalla storia del cantautore. La serata ha visto un record di ascolti, con oltre due milioni di persone sintonizzate. La produzione ha riscosso grande interesse tra gli appassionati e i giovani, grazie anche alla qualità delle immagini e della musica. Questo risultato rafforza la posizione della rete pubblica nel panorama televisivo di questa stagione.

Bene la Rai Nella serata di ieri, mercoledì 18 febbraio 2026, su Rai1 Fabrizio De André – Principe libero coinvolge 1.845.000 spettatori pari al 12.2% di share. In onda su Canale5 Una Nuova Vita ottiene 3.068.000 spettatori con uno share del 22%. Su Rai2 Notti Olimpiche porta a casa 961.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Kingsman – Secret Service registra 789.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3, dopo la presentazione (846.000 – 4.2%), Chi l’ha Visto? segna 1.338.000 spettatori (8.7%). Su Rete4, dopo la presentazione (419.000 – 2.1%), Realpolitik totalizza 449.000 spettatori (3.6%). L'articolo proviene da 361 Magazine. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 18 febbraio 2026 Ascolti TV 18 Febbraio 2026: i dati Auditel della prima serataI dati Auditel della prima serata di mercoledì 18 febbraio 2026 mostrano un calo di ascolti per alcuni programmi. Ascolti tv lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 (18.2%), Taratata (18.8%), Affari Tuoi (22.6%), La Ruota della Fortuna (21.3%) | Dati AuditelIl pubblico ha seguito con interesse la sfida tra Rai 1 e Canale 5 lunedì 16 febbraio 2026, dopo che “Cuori 3” ha ottenuto il 18,2% di share e “Taratata” l’18,8%. Don Ernesto Miele si racconta ai microfoni della giornalista Rosa Pellegrino. 11 Febbraio 2025 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 8 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e le Olimpiadi; Ascolti tv 16 febbraio: chi ha vinto tra 'Cuori 3' e 'Taratata'? I dati; Ascolti tv del 14 febbraio: C’è posta per te perde per la prima volta. Clerici trionfa; Ascolti tv 8 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario, Affari tuoi batte La ruota della fortuna. Ascolti tv ieri 18 febbraio) Anna Valle saluta col botto, flop Rai (e Scotti ‘scappa’ da De Martino)Una Nuova Vita chiude al 22% di share, Principe libero su Rai 1 si ferma al 12,2%, Sciarelli tiene: tutti i dati Auditel ... libero.it Ascolti tv ieri 17 febbraio 2026: share tv e dati Auditel.Ecco i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata martedì 17 febbraio 2026. Su Rai 1 Cuori – Stagione 3 Episodio 11 ha intrattenuto 3.034.000 spettatori pari al 17.8% %. Su Rai 2 ... mam-e.it Ascolti TV, chi ha vinto la sfida di martedì 17 febbraio 2026: i dati Auditel facebook I dati di ascolti del rugby in tv nel secondo fine settimana del Torneo x.com