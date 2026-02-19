Ascolti tv boom per Una nuova vita malissimo il film su De André

L’audience televisiva premia “Una nuova vita” e penalizza il film su Fabrizio De André. I dati ufficiali mostrano che il serial ha superato il film dedicato al cantautore, attirando più spettatori. La decisione di trasmettere la fiction in prima serata ha portato a un aumento di ascolti rispetto alla programmazione precedente. Molti telespettatori hanno scelto di seguire la storia di famiglia e tradimenti, lasciando il film dedicato al musicista in secondo piano. La sfida tra i due programmi si è conclusa con un risultato chiaro.

I dati degli ascolti tv dimostrano la vittoria di Una nuova vita su il film Principe libero dedicato a Fabrizio De André Gli ascolti tv del 18 febbraio assegnano la vittoria a Una nuova vita che chiude in rialzo con il 22% di share, male Principe libero, il film dedicato a Fabrizio De André.