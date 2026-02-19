Ascolti TV 19 febbraio 2026 chi ha vinto la sfida tra Fabrizio De André principe libero e Una nuova vita

Il confronto tra Fabrizio De André, principe libero, e la miniserie Una nuova vita ha catturato l’attenzione degli spettatori mercoledì 19 febbraio 2026. La causa del duello televisivo è stata la scelta dei programmi più seguiti in prima serata su Rai1 e Canale5. La sfida ha visto i telespettatori decidere quale proposta preferissero tra il biopic interpretato da Luca Marinelli e la fiction ambientata in una piccola città. I dati di ascolto hanno rivelato quale delle due produzioni ha conquistato più pubblico. La serata si è conclusa con una chiara preferenza del pubblico.