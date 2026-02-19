ascolti tv 18 febbraio 2026 sfida tra rai e mediaset

Il confronto tra Rai e Mediaset il 18 febbraio 2026 ha catturato l’attenzione degli spettatori. La causa principale è stata la programmazione serale, che ha visto un grande afflusso di pubblico. In particolare, i dati mostrano come le due reti abbiano conquistato fasce diverse di telespettatori, con Mediaset che ha ottenuto risultati significativi con alcuni programmi di intrattenimento. La sfida si è giocata anche sul fronte delle preferenze regionali, dove alcune aree hanno premiato una rete più dell’altra. I numeri ufficiali indicano una giornata molto combattuta.

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Mercoledì 18 febbraio 2026 ha consegnato il. Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Mercoledì 18 febbraio 2026 ha consegnato il prime time a Canale5 con il gran finale di Una Nuova Vita, che ha conquistato 3.068.000 spettatori e il 22% di share, chiudendo la sua corsa tra consensi e discussioni su un epilogo intenso e sentimentale. Rai1 ha risposto con il biopic Fabrizio De André – Principe libero, che ha ottenuto 1.845.000 spettatori pari al 12.2%, un risultato più di nicchia per un racconto raffinato e musicale dedicato alla figura di Faber. 🔗 Leggi su Novella2000.it

