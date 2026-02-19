ASCOLTI TV 18 FEBBRAIO 2026 | CHIUDE IN BELLEZZA UNA NUOVA VITA 22% L’ARGENTO NELLO SHORT TRACK LA REPLICA DI DE ANDRÈ 12,2%

Mercoledì 19 febbraio 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato un calo per “Una Nuova Vita”, che ha concluso con il 22% di share. La serie ha attirato circa 4 milioni di spettatori, ma ha perso terreno rispetto alle puntate precedenti. La gara di short track, invece, ha conquistato il secondo posto con il 12,2%, attirando circa 2,3 milioni di fan. La replica di De André ha registrato un pubblico più ridotto, circa 1,8 milioni di telespettatori. La serata si è conclusa con un dato stabile rispetto alla settimana scorsa.

ASCOLTI TV 18 FEBBRAIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 19 febbraio 2026 con l'ultima puntata di Una Nuova Vita, il film su Fabrizio De André e le Olimpiadi Invernali.