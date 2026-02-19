ASCOLTI TV 18 FEBBRAIO 2026 • MERCOLED Ì •. Gli ascolti tv di mercoledì 19 febbraio 2026 con l’ultima puntata di Una Nuova Vita, il film su Fabrizio De André e le Olimpiadi Invernali. Ecco i dati di ieri. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x UnoMattina News – 218 12.73 + 551 14.96 Tg1 – 915 18.73 UnoMattina – 791 17.16 Storie Italiane – 802 18.32 Storie Italiane – 907 17.48 É Sempre Mezzogiorno! – 1538 16.07 Tg1 – 2831 22.32 Tg1 Economia – 2160 17.52 La Volta Buona – x La Volta Buona – x Tg1 – x Il Paradiso delle Signore – x Pres. Vita in Diretta – x Vita in Diretta – x Meteo – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Cinque Minuti – 4026 20. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 18 FEBBRAIO 2026: CHIUDE IN BELLEZZA UNA NUOVA VITA (22%), L’ARGENTO NELLO SHORT TRACK (7,2%), LA REPLICA DI DE ANDRÈ (12,2%)

ASCOLTI TV 18 FEBBRAIO 2026: CHIUDE IN BELLEZZA UNA NUOVA VITA (22%), L’ARGENTO NELLO SHORT TRACK, LA REPLICA DI DE ANDRÈ (12,2%)Mercoledì 19 febbraio 2026, gli ascolti televisivi hanno mostrato un calo per “Una Nuova Vita”, che ha concluso con il 22% di share.

Leggi anche: ASCOLTI TV 18 FEBBRAIO 2026: CHIUDE UNA NUOVA VITA, L’ARGENTO NELLO SHORT TRACK, LA REPLICA DI DE ANDRÈ

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.