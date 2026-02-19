Ascoltate le parole di Mattarella qualunque cosa votiate al referendum sulla giustizia

Il presidente Mattarella ha parlato al Consiglio Superiore della Magistratura, sottolineando che non si può attaccare un’istituzione per fini politici. La sua presenza e il discorso si sono concentrati sulla tutela della democrazia e sulla responsabilità delle istituzioni. Mattarella ha ricordato che le riforme devono rispettare il ruolo di ogni ente e non essere usate come strumenti di propaganda. La sua attenzione si è rivolta anche alle recenti tensioni tra politica e giustizia, invitando a mantenere il rispetto reciproco. La questione resta al centro del dibattito pubblico.