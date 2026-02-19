Ascoltate le parole di Mattarella qualunque cosa votiate al referendum sulla giustizia
Il presidente Mattarella ha parlato al Consiglio Superiore della Magistratura, sottolineando che non si può attaccare un’istituzione per fini politici. La sua presenza e il discorso si sono concentrati sulla tutela della democrazia e sulla responsabilità delle istituzioni. Mattarella ha ricordato che le riforme devono rispettare il ruolo di ogni ente e non essere usate come strumenti di propaganda. La sua attenzione si è rivolta anche alle recenti tensioni tra politica e giustizia, invitando a mantenere il rispetto reciproco. La questione resta al centro del dibattito pubblico.
Con la sua presenza e il suo discorso alla seduta del Consiglio Superiore della Magistratura, Mattarella ha ribadito un concetto chiave per la democrazia: non si fa la guerra a un'altra istituzione per mero tornaconto elettorale, come stanno facendo Giorgia Meloni e il suo governo.
Le parole non edificanti di Gratteri contro chi vota Sì al referendum sulla giustizia: un modo sbagliato di impostare la questioneIl procuratore Gratteri ha criticato duramente chi sostiene il sì al referendum sulla giustizia, accusandoli di non capire le conseguenze.
Referendum sulla giustizia, Mattarella si presenta al Csm (che presiede) e chiede a tutti di abbassare i toniSergio Mattarella ha partecipato per la prima volta a un’assemblea del Consiglio superiore della magistratura, chiamato a discutere il referendum sulla giustizia.
Gratteri e gli attacchi dal fronte del Sì: si avvicina il referendum sulla Giustizia
