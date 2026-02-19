Artico dati errati sulla perdita di neve

Un rapporto ha rilevato dati sbagliati sulla quantità di neve che si sta sciogliendo in Artico. La causa è un errore nelle misurazioni satellitari che ha portato a sottostimare la perdita reale di neve. Le stime corrette indicano che le aree di ghiaccio si stanno riducendo più velocemente del previsto. Questo errore potrebbe aver influenzato le previsioni climatiche e le politiche di conservazione. Le nuove analisi mostrano che la situazione è più grave di quanto si pensasse. La scoperta mette in discussione i dati ufficiali sulla regione.

L'amplificazione artica, il fenomeno per cui le regioni polari settentrionali si riscaldano molto più rapidamente rispetto al resto del pianeta, rappresenta uno dei segnali più allarmanti del cambiamento climatico in atto. Al centro di questo processo c'è l'effetto albedo-neve: quando la copertura nevosa diminuisce, le superfici più scure di suolo e vegetazione assorbono maggiore radiazione solare invece di rifletterla nello spazio, creando un circolo vizioso che accelera il riscaldamento e la perdita di neve. Per decenni, la comunità scientifica ha monitorato questo fenomeno grazie ai dati sulla copertura nevosa dell'emisfero settentrionale raccolti dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a partire dagli anni Sessanta.