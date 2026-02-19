Arte e comunità | il Rotary Fiorenzuola in tour tra Collegiata e Palazzo Bertamini-Lucca

Il Rotary Club Fiorenzuola d’Arda, guidato da Rinaldo Onesti, ha scelto un sabato di sole per organizzare un evento speciale tra la Collegiata e il Palazzo Bertamini-Lucca. La causa di questa iniziativa è stata promuovere l’arte e rafforzare i legami con la comunità locale. Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto ammirare esposizioni artistiche e scoprire i tesori nascosti di questi luoghi storici, creando un’occasione di confronto tra cultura e solidarietà. L’evento ha coinvolto residenti e visitatori in un tour tra storia e tradizione.

Il ritrovo è stato alle ore 12,30 a la Locanda San Fiorenzo, dove soci e ospiti hanno condiviso il pranzo, occasione anche per salutare con piacere i fratelli Cesena. Alla giornata hanno partecipato anche autorità rotariane e civili: Stefano Pavesi, prefetto distrettuale, Tiziana Meneghelli, assistente del Governatore per il gruppo Rotary piacentino, e il vicesindaco di Fiorenzuola Paola Pizzelli. Dopo la conviviale, il gruppo ha preso parte a due visite guidate di alto profilo, capaci di mettere in dialogo tradizione e contemporaneità. Prima tappa, la Collegiata di San Fiorenzo in piazza Molinari, visitata in un momento significativo per la comunità: proseguono infatti le iniziative legate ai 500 anni dalla consacrazione, avviate nell'ottobre scorso e che hanno visto, tra gli appuntamenti, anche la partecipazione del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei.