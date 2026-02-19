Arsenal ufficiale il rinnovo di Saka | il comunicato con tutti i dettagli

L’Arsenal ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Bukayo Saka, confermando il prolungamento del contratto del giovane attaccante. La decisione arriva dopo settimane di trattative tra il club e l’entourage del calciatore, che ha dimostrato di voler restare a lungo a Londra. Saka, che ha segnato 12 gol in questa stagione, continuerà a vestire la maglia dei Gunners almeno fino al 2028. La firma del nuovo accordo rappresenta un passo importante per il futuro del club e per la crescita del talento.

