Arsenal rinnova Saka | tutti i dettagli del contratto

Arsenal ha deciso di rinnovare il contratto di Bukayo Saka, confermando la volontà di tenere il giovane talento nel club. La motivazione principale è il suo contributo decisivo nelle ultime stagioni, con 12 gol e 8 assist in Premier League. La nuova intesa prolunga il suo impegno fino al 2028, con un aumento di ingaggio. Saka, 22 anni, rappresenta ormai il punto di riferimento per i Gunners e il club punta su di lui anche per le prossime competizioni europee.

La società londinese conferma la continuità di uno dei talenti più significativi maturati nel proprio vivaio, elevando Bukayo Saka a pilastro della squadra. Il rinnovo, annunciato ufficialmente, riflette una crescita costante che ha trasformato un ragazzo cresciuto nell'Hale End Academy in una figura di riferimento sia in Premier League sia in ambito internazionale. Esordio in prima squadra a 17 anni nel novembre 2018, seguito da una serie di riconoscimenti che hanno segnato la sua stagione di affermazione. Tra i premi: Giocatore dell'Anno dell'Arsenal nel 2021 e nel 2022, Giovane Giocatore dell'Anno PFA 202223 e integrazione nella Squadra della Stagione PFA 202223.