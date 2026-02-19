Arriva Sven Väth il re indiscusso delle notti elettriche

Sven Väth, il noto DJ tedesco, arriva a Milano dopo aver animato le notti di tutta Europa, a causa della crescente richiesta di musica techno dal vivo. La sua presenza al club Loft si deve alla popolarità che il suo stile ha conquistato tra gli appassionati di elettronica. Väth, che ha iniziato a suonare negli anni Ottanta, porta ora i suoi ritmi energici e le sue sequenze ripetitive in una città sempre più affascinata dalla scena dance. La serata promette di essere un evento imperdibile per gli amanti della musica elettronica.

Arriva a Milano il pioniere della techno, musica scatenata che dagli anni Ottanta in poi, partita dagli Usa, ha invaso il mondo, coi suoi ritmi ripetitivi, martellanti, sonorità sintetiche; un genere che è diventato uno dei mondi da esplorare dell’elettronica più apprezzata e di larga fruizione, il clubbing. Lui è Sven Väth, 61 anni, dj tedesco, da una vita sui palcoscenici di mezzo mondo. Il re della notti elettriche – che in occasione del suo “Sven Väth World Tour”, sarà ai Magazzini Generali, storico locale di via Pietrasanta – domani dalle 23,30 fino alle prime ore dell’alba) - nella sua carriera non si è limitato soltanto a far “impazzire” folle oceaniche danzanti, stando asserragliato dietro alle sue infernali consolle (tra i suoi suoni, anche quelli ambient e trance), ma progressivamente ha creato quella che si può definire una comunità di fan e appassionati, intorno a lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

