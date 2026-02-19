Arresto di Andrea la reazione di re Carlo | la linea ufficiale di Buckingham Palace

Il principe Andrea è stato arrestato per motivi ancora non resi noti, causando scalpore nella monarchia britannica. La notizia ha scatenato una reazione immediata da parte di Buckingham Palace, che ha pubblicato una comunicazione ufficiale. La decisione di arrestarlo rappresenta un episodio senza precedenti per la famiglia reale, coinvolgendo un membro di alto rango. La reazione della corona si sta facendo attendere, mentre i media seguono con attenzione i risvolti di questa vicenda. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.