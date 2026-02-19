Arresto di Andrea la reazione di re Carlo | la linea ufficiale di Buckingham Palace
Il principe Andrea è stato arrestato per motivi ancora non resi noti, causando scalpore nella monarchia britannica. La notizia ha scatenato una reazione immediata da parte di Buckingham Palace, che ha pubblicato una comunicazione ufficiale. La decisione di arrestarlo rappresenta un episodio senza precedenti per la famiglia reale, coinvolgendo un membro di alto rango. La reazione della corona si sta facendo attendere, mentre i media seguono con attenzione i risvolti di questa vicenda. La situazione resta sotto stretta sorveglianza.
Un arresto che segna un prima e un dopo per la monarchia britannica. L’ex principe Andrea — nato Andrew Mountbatten-Windsor — è il primo membro anziano della famiglia reale, in epoca moderna, a essere arrestato. Al centro dell’indagine ci sarebbero e-mail diffuse dal United States Department of Justice che mostrerebbero l’ex duca di York inoltrare a Jeffrey Epstein resoconti di viaggi ufficiali e documenti riservati, in un intreccio delicato tra diplomazia, rapporti personali e responsabilità istituzionali. Secondo i documenti pubblicati dalle autorità americane, Andrea, fratello di re Carlo, avrebbe condiviso con Epstein informazioni relative a visite ufficiali a Hong Kong, Vietnam e Singapore.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Epstein Files, l’ora più buia di Buckingham Palace: Carlo prende le distanze da Andrea, William prova a governare la tempesta per salvare la monarchiaLa crisi di Buckingham Palace si fa sempre più evidente.
Re Carlo contestato per lo scandalo Epstein: «Cosa stai nascondendo su Andrea?». Le proteste anche a Buckingham PalaceRe Carlo si trova nel mezzo di un’eco di proteste.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea. La prova più dura per la monarchia inglese; Peculato e circonvenzione di incapaci, 8 arresti alle porte di Roma; Foto in carcere (e condivisa sui social) per il presunto omicida di Sarno; Caso Epstein, arrestato ex principe Andrea.
Caso Epstein: arrestato l'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten. Re Carlo: La giustizia faccia il suo corsoAndrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio nell'ambito del caso Epstein ... tg.la7.it
Andrea arrestato, Re Carlo abdicherà? Lo scandalo (senza precedenti) che potrebbe far cadere la monarchia. La vicendaCon l'arresto senza precedenti dell'ex principe Andrea, avvenuto oggi, a Sandringham, la monarchia britannica si trova ad affrontare un momento di vulnerabilità senza precedenti ... ilmattino.it
Dal Royal Ascot alla townhouse nell’Upper East Side, dai campus di Harvard e del MIT alle stanze di Buckingham Palace, il caso Epstein disegna un ecosistema in cui finanza, politica, accademia e monarchia si sfiorano e proteggono. x.com
Dal Royal Ascot alla townhouse nell’Upper East Side, dai campus di Harvard e del MIT alle stanze di Buckingham Palace, il caso Epstein disegna un ecosistema in cui finanza, politica, accademia e monarchia si sfiorano e proteggono. Un sistema trasvers facebook