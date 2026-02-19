Arresto Crotone | viola divieto di avvicinamento alla persona offesa

A Crotone, un uomo è stato arrestato dopo aver ignorato il divieto di avvicinarsi alla persona offesa. La polizia lo ha fermato mentre si trovava a pochi metri dalla vittima, nonostante il divieto imposto dal giudice. L’uomo aveva già ricevuto l’ordine di mantenere distanza, ma ha deciso di non rispettarlo, creando preoccupazione tra i residenti. L’arresto è avvenuto sul posto, e ora si attende il suo interrogatorio. La vicenda solleva dubbi sulla gestione delle misure di tutela.

Crotone, uomo arrestato per aver violato il divieto di avvicinamento: la liberazione immediata e le domande sulla sicurezza. Un uomo di 46 anni è stato arrestato mercoledì 19 febbraio 2026 a Crotone per aver violato un divieto di avvicinamento e un divieto di dimora precedentemente imposti dall’Autorità Giudiziaria. Nonostante l’arresto in flagranza di reato da parte dei Carabinieri, l’uomo è stato successivamente liberato su disposizione del Pubblico Ministero, sollevando interrogativi sull’efficacia delle misure cautelari e sulla protezione delle potenziali vittime. L’arresto e la violazione dei divieti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Roma: viola divieto di avvicinamento alla madre, arrestato 24enneI carabinieri di Roma San Basilio hanno arrestato un 24enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, perché ha violato il divieto di avvicinarsi alla madre.

Si avvicina alla casa della persona offesa nonostante il divieto, arrestatoMario Rossi, accusato di aver violato il divieto di avvicinamento, si è avvicinato alla casa della vittima, ignorando le restrizioni imposte.

CROTONE: CONTROLLI DELLA POLIZIA DUE ARRESTI

