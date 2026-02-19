Arrestato! Terremoto in Gran Bretagna l’ex principe Andrea in manette

L’ex principe Andrea di York è stato arrestato questa mattina a Londra, accusato di aver agito in modo scorretto nel suo ruolo ufficiale. La sua detenzione arriva in seguito alle indagini legate al caso Jeffrey Epstein, che lo collegano a comportamenti discutibili. Secondo fonti investigative, l’arresto si è reso necessario dopo alcune testimonianze che lo coinvolgono in attività non conformi alle sue funzioni pubbliche. La notizia ha sorpreso l’opinione pubblica, mentre il suo legale assicura che si difenderà in tribunale.

L’ex principe Andrea di York, fratello di re Carlo III, è stato arrestato nelle prime ore della mattina con l’accusa di cattiva condotta nell’esercizio delle sue funzioni pubbliche, in un nuovo sviluppo collegato al caso Jeffrey Epstein. Le autorità britanniche hanno confermato il fermo, mentre al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte di Buckingham Palace. Secondo quanto riferito da fonti investigative citate dai media britannici, l’episodio rappresenta un passaggio rilevante in una vicenda che da anni coinvolge l’ex membro senior della famiglia reale e continua a generare conseguenze sul piano istituzionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Arrestato! Terremoto in Gran Bretagna, l’ex principe Andrea in manette Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea. Terremoto nella famiglia reale ingleseL'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica per accuse di abuso d'ufficio, facendo tremare la famiglia reale inglese. Epstein, arrestato l'ex principe AndreaL'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten è stato fermato questa mattina dalla polizia di Londra con l'accusa di abuso d'ufficio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Ben 6 paesi europei, tra cui Spagna e Gran Bretagna, hanno dovuto dire addio allo status di nazioni liberi dal morbillo facebook In Gran Bretagna chiudono sei società di Sarah Ferguson dopo lo scandalo Epstein. L'ex duchessa chiese aiuto al faccendiere per un debito da sei milioni di sterline. #ANSA x.com