Arrestato l’ex principe Andrea nel quadro dell’inchiesta Epstein

L’ex principe Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato oggi dalla polizia britannica a Londra. La causa è il suo coinvolgimento nell’inchiesta sul finanziere Jeffrey Epstein, condannato per traffico di minori. Le autorità sospettano che l’ex membro della famiglia reale abbia avuto rapporti con Epstein e abbia favorito attività illecite. L’arresto arriva a pochi giorni dalla pubblicazione di nuovi documenti che collegano il principe a incontri discutibili. Andrea si trova ora in stato di fermo in attesa di chiarimenti ufficiali.

Secondo le autorità, l'uomo è sospettato di aver condiviso informazioni riservate con Epstein quando ricopriva un ruolo ufficiale come emissario commerciale del governo britannico. Per ora la polizia ha detto che l'indagine è in corso e Andrea si trova in custodia cautelare mentre continuano le verifiche e le perquisizioni anche in altre proprietà collegate a lui. Questa è una notizia storica: non si ricordano casi recenti in cui un membro così alto della famiglia reale britannica sia stato fermato dalle forze dell'ordine. L'ultima volta che un membro reale fu arrestato risale al XVII secolo, proprio da Re Carlo I.