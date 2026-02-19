Arrestato ex principe Andrea è il primo nella famiglia reale Gb in manette in era moderna

L’ex principe Andrea è stato arrestato oggi dalla polizia britannica, legando il suo nome alle accuse di abuso d’ufficio legate alle indagini sul caso Epstein. La decisione arriva dopo settimane di inchieste e testimonianze che coinvolgono il membro della famiglia reale. È il primo membro della famiglia reale britannica a finire in manette in epoca moderna. L’arresto ha suscitato reazioni immediate e un’ondata di attenzione mediatica, mentre le autorità proseguono le indagini. La notizia si diffonde rapidamente sui media di tutto il mondo.

La Corona Sotto Shock: L’Arresto dell’Ex Principe Andrea e il Caso Epstein. L’ex principe Andrea, secondogenito della defunta regina Elisabetta II, è stato arrestato oggi, 19 febbraio 2026, dalla polizia britannica con l’accusa di abuso d’ufficio nell’ambito delle indagini sul controverso caso Epstein. Un evento senza precedenti nella storia della monarchia britannica moderna, che vede un membro della famiglia reale in manette per un reato grave. Un’Indagine che Affonda le Radici nel Passato. L’arresto segna un punto di svolta in una vicenda che ha tenuto banco sulle cronache internazionali per anni.🔗 Leggi su Ameve.eu Il principe Andrea arrestato nel giorno del suo compleanno: «Condivise informazioni con Epstein». E' il primo reale a finire in manette nell'era modernaIl principe Andrea è stato arrestato perché si sospetta abbia condiviso informazioni con Jeffrey Epstein. Caso Epstein, arrestato l'ex principe Andrea. Terremoto nella famiglia reale ingleseL'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica per accuse di abuso d'ufficio, facendo tremare la famiglia reale inglese. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Caso Epstein, arrestato l’ex principe Andrea. La prova più dura per la monarchia inglese; Caso Epstein, arrestato ex principe Andrea; Scandalo Epstein, così re Carlo ha dato due milioni ad Andrea per chiudere il caso Giuffre; Beatrice di York, la vita lussuosa della figlia del principe Andrea: le vacanze da 300 mila euro a 20 anni furono finanziate da Epstein?. Caso Epstein: arrestato l'ex principe Andrea Windsor-Mountbatten. Re Carlo: La giustizia faccia il suo corsoAndrea Windsor-Mountbatten è stato arrestato dalla polizia britannica per abuso d'ufficio nell'ambito del caso Epstein ... tg.la7.it Principe Andrea arrestato, re Carlo: «Giustizia faccia il suo corso». Il sostegno di William e Kate al sovranoL'ex principe Andrea è stato arrestato dalla polizia britannica con l'accusa di aver condiviso informazioni riservate con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein nella ... ilmattino.it L'ex principe Andrea arrestato a Sandringham: «Condivise informazioni riservate con Epstein» facebook L'ex principe #Andrea arrestato dopo le rivelazioni degli #Epstein Files. Re #Carlo: la giustizia faccia il suo corso x.com