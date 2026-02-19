Ariano Irpino il sindaco Franza interviene sulla polemica per la foto all’alba nei cantieri

Il sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, si è fatto avanti dopo che è circolata una foto in cui lo mostra mentre saluta gli operai all’alba nei cantieri locali. La immagine ha scatenato alcune polemiche tra i cittadini, che hanno commentato il suo comportamento. Franza ha spiegato di essere presente per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori e sostenere gli operai. La scena si è svolta vicino a un cantiere in piena attività nel centro storico della città.

Ad Ariano Irpino, il sindaco Enrico Franza è intervenuto in merito a una fotografia che lo ritrae all’alba mentre saluta gli operatori impegnati nei cantieri cittadini. Lo scatto, realizzato da un fotografo amatoriale, ha suscitato discussioni tra i cittadini. Franza ha voluto sottolineare la costanza di questo gesto: «È un dovere, un piacere e una consuetudine che mi accompagnerà per tutto il mandato che mi avete conferito». Il primo cittadino ha espresso consapevolezza dei disagi generati dai cantieri, neanche a dirlo necessari per la crescita della città: «Sono consapevole che i numerosi cantieri attivi nella nostra città possano causare disagio e frustrazione, ma rappresentano anche la crescita di una città in evoluzione, che si ammoderna e recupera il tempo perduto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

