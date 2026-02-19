Arianna indaga sulle nostre paure ’Fiabafobia’ per riflettere ridendo

Arianna Porcelli Safonov porta in scena “Fiabafobia” questa sera alle 21 al teatro Walter Chiari di Cervia. La causa dell’evento è la sua voglia di far riflettere sul modo in cui le paure influenzano la nostra vita quotidiana, uscendo dall’ambito astratto. Lo spettacolo combina umorismo e analisi, invitando il pubblico a ridere delle proprie ansie. Arianna affronta con leggerezza e sincerità temi che spesso evitano, coinvolgendo gli spettatori in un viaggio tra comicità e riflessione. La serata promette di essere un mix tra divertimento e spunti di pensiero.

Con lo spettacolo 'Fiabafobia', Arianna Porcelli Safonov sarà protagonista, alle 21 di stasera sul palcoscenico del teatro comunale 'Walter Chiari' di Cervia, per la rassegna 'Comico' della stagione 202526. 'Fiabafobia' è una collana di racconti che indaga le fobie che accompagnano la nostra persona, a volte per tutta la vita, a volte più dei parenti. Uno spettacolo per riflettere, ridendo. 'Fobia' vuol dire paura e 'Paura' include nella propria radice l'indoeuropeo 'patche', cioè percuotere, abbattere. Potremmo dire che le paure ci abbattono e che veniamo giornalmente percossi dalla fobia. Non è un buon inizio per un monologo comico.