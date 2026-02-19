Arianna Fontana e Giorgia Meloni la notte dell’argento | tra record applausi e la promessa della tutina

Arianna Fontana e Giorgia Meloni sono finite sotto i riflettori dopo la medaglia d’argento nella staffetta femminile di short track a Milano Cortina 2026. La vittoria ha attirato l’attenzione sul ruolo di Fontana come simbolo del successo italiano e sull’entusiasmo del pubblico presente. La premier ha festeggiato con un sorriso e ha promesso di supportare ancora di più lo sport. La squadra si è lasciata alle spalle momenti di tensione, mentre si prepara alle prossime sfide olimpiche. È una notte che resterà nella memoria del movimento sportivo italiano.

L’argento conquistato dalla staffetta femminile di short track alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non è stato soltanto un risultato sportivo. È diventato anche un momento simbolico, grazie al primato storico centrato da Arianna Fontana, che con questa medaglia è diventata l’atleta italiana più decorata di sempre ai Giochi olimpici invernali. Sugli spalti del Forum di Assago, tra il pubblico che seguiva la finale con il fiato sospeso, c’era anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La sua presenza non è passata inosservata né tra i tifosi né tra le atlete azzurre. Il retroscena: “Le regaleremo una tutina”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Arianna Fontana e Giorgia Meloni, la notte dell’argento: tra record, applausi e la promessa della "tutina" Olimpiadi, Giorgia Meloni al Forum per vedere Pietro Sighel (che cade in semifinale) e Arianna Fontana (argento)Giorgia Meloni ha fatto visita al Forum di Assago mercoledì sera, per seguire le gare di short track. Arianna Fontana, un argento che la porta tra le leggende delle Olimpiadi: eguagliato il record di MangiarottiArianna Fontana entra di diritto nella storia delle Olimpiadi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi, Giorgia Meloni al Forum per vedere Pietro Sighel (che cade in semifinale) e Arianna Fontana (argento); L'IceLab di Bergamo, la pista delle medaglie di ghiaccio dove si allenano tutti i migliori: da Arianna Fontana a Ilia Malinin; Milano- Cortina: staffetta short track si aggiudica l' argento, per Arianna Fontana 14/a medaglia da record; Meloni al forum per lo short track, foto ricordo con le azzurre: Felice per questa emozione. Il record di Fontana mi dà la carica. Ad Assago Giorgia Meloni per Arianna Fontana: 14 medaglie, azzurra nella storia!Grande serata di sport ieri al Forum di Assago, dove le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 hanno regalato emozioni fortissime e risultati destinati a restare nella storia dello sport italiano. A sorpres ... ticinonotizie.it Arianna Fontana e Giorgia Meloni, la notte dell’argento: tra record, applausi e la promessa della tutinaL’argento conquistato dalla staffetta femminile di short track alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 non è stato soltanto un risultato sportivo. È diventato anche un momento simbolico, ... msn.com #MilanoCortina2026 Arianna #Fontana è l'azzurra più medagliata di sempre alle Olimpiadi: ieri l'argento nei 3mila metri a squadre di #shorttrack è la 14esima medaglia in sei olimpiadi consecutive. L'Italia è a quota 26 grazie anche al bronzo nella staffetta spri facebook Arianna Fontana, come te nessuno mai x.com