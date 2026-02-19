Vettovaglie e Marina si preparano a vivere un periodo di festa con l’arrivo del Carnevale. La causa è l’organizzazione di eventi che coinvolgono residenti e visitatori, pronti a trasformare le vie in un grande spettacolo colorato. Le strade si riempiranno di maschere, musica e bancarelle, creando un clima di allegria condivisa. La città punta a riscoprire gli spazi pubblici, invitando tutti a partecipare attivamente alle celebrazioni. Le iniziative si svolgeranno nel fine settimana, attirando un pubblico variegato.

"Vettovaglie in festa" è un ulteriore evento che intende lanciare un messaggio di riappropriazione degli spazi pubblici da parte di tutta la cittadinanza. Così l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa presenta l’iniziativa in programma sabato dalle 16 in piazza delle Vettovaglie. L’evento, organizzato dal Comune di Pisa con Pisamo, Confcommercio e Comando di Tramontana, propone animazione, truccabimbi, musica e la distribuzione di frittelle e dolci tipici, con il coinvolgimento degli esercizi commerciali della piazza. "La città può e deve essere vissuta da tutti", aggiunge Scarpa, spiegando che l’obiettivo è valorizzare la piazza anche nel pomeriggio e non solo nelle ore serali, favorendo una presenza più ampia e diversificata nel cuore del centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aria di Carnevale. Vettovaglie e Marina in festa

'Carnevale nei quartieri': la festa si sposta a San Giusto e MarinaIl Carnevale si sposta nei quartieri di Pisa.

Vettovaglie in festaSabato 21 febbraio, in piazza delle Vettovaglie, si svolge una festa dedicata al carnevale, che coinvolge soprattutto bambini e famiglie.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.