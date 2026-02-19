Aria di Carnevale Vettovaglie e Marina in festa
Vettovaglie e Marina si preparano a vivere un periodo di festa con l’arrivo del Carnevale. La causa è l’organizzazione di eventi che coinvolgono residenti e visitatori, pronti a trasformare le vie in un grande spettacolo colorato. Le strade si riempiranno di maschere, musica e bancarelle, creando un clima di allegria condivisa. La città punta a riscoprire gli spazi pubblici, invitando tutti a partecipare attivamente alle celebrazioni. Le iniziative si svolgeranno nel fine settimana, attirando un pubblico variegato.
"Vettovaglie in festa" è un ulteriore evento che intende lanciare un messaggio di riappropriazione degli spazi pubblici da parte di tutta la cittadinanza. Così l’assessore alle politiche giovanili Frida Scarpa presenta l’iniziativa in programma sabato dalle 16 in piazza delle Vettovaglie. L’evento, organizzato dal Comune di Pisa con Pisamo, Confcommercio e Comando di Tramontana, propone animazione, truccabimbi, musica e la distribuzione di frittelle e dolci tipici, con il coinvolgimento degli esercizi commerciali della piazza. "La città può e deve essere vissuta da tutti", aggiunge Scarpa, spiegando che l’obiettivo è valorizzare la piazza anche nel pomeriggio e non solo nelle ore serali, favorendo una presenza più ampia e diversificata nel cuore del centro storico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
