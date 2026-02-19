Archeologa si occuperà di valorizzare Altopascio

Il Comune di Altopascio ha deciso di affidare il servizio di sorveglianza archeologica a un’archeologa, per tutelare le mura medievali e altri reperti storici. La scelta nasce dalla necessità di proteggere il patrimonio durante i lavori di restauro e miglioramento urbano. La professionista si occuperà di monitorare i scavi e prevenire eventuali danni ai siti antichi. La presenza di un esperto garantirà che ogni intervento rispetti le caratteristiche storiche dell’area. La prima fase delle operazioni è già iniziata.

Affidato dal Comune di Altopascio il servizio di sorveglianza archeologica per il progetto di valorizzazione delle mura medievali e non solo. Come stabilisce la determinazione numero 120 del 17 febbraio 2026, il Comune di Altopascio, confermando l'interesse teso a valorizzare il patrimonio storico e culturale, ha intrapreso un percorso di valorizzazione delle mura medioevali e dell'adiacente area a verde, comprensivo dell'allestimento della zona museale Silos Granari del Piaggione. Perché la sorveglianza archeologica? "La sorveglianza archeologica – si legge nella narrativa della determina – si rende necessaria in ragione della peculiare tipologia delle opere proposte e della loro dislocazione territoriale, o della peculiare natura dei contesti archeologici rinvenibili, come quelli paleontologici e preistorici".