Arbitro gli rifila un warning Alcaraz si infuria | la lite a Doha

Durante il match a Doha, l’arbitro ha mostrato un warning a Carlos Alcaraz, scatenando la sua reazione furiosa. Il tennista spagnolo, in campo contro Karen Khachanov, si è infiammato dopo un’ingiunzione, facendo salire la tensione. La partita, valida per i quarti di finale dell’Atp 500, si è trasformata in un confronto acceso tra i due giocatori. Alcaraz ha chiesto chiarimenti e ha mostrato segni di nervosismo, mentre l’arbitro ha mantenuto la sua posizione. La scena ha attirato l’attenzione degli spettatori in tribuna.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz furioso a Doha. Oggi, giovedì 19 febbraio, il tennista spagnolo sfida il russo Karen Khachanov nei quarti dell'Atp 500 qatariota, in una partita segnata da un nervosismo crescente. Alcaraz infatti ha avuto una discussione piuttosto accesa con il giudice di sedia, dopo che lo stesso gli aveva rifilato un time violation che non ha trovato d'accordo il numero uno. "Non hai fermato il tempo", ha detto Alcaraz avvicinandosi all'arbitro, "l'ho fatto. Ho fermato il tempo a 25 secondi dall'inizio. Poi hai preso l'asciugamano e ho riavviato l'orologio".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

